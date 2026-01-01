PatronManager and SplashThat help you manage events, but they charge fees that cut into your fundraising. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Patron Manager VS Splash That
💸
Zeffy charges zero fees, so every dollar from your gala, workshop, or community event goes directly to your mission instead of platform costs.
🧩
Zeffy combines ticketing, donations, raffles, and auctions in one platform, while PatronManager and SplashThat force you to juggle separate tools.
🤝
Zeffy provides unlimited support and training for all users, unlike PatronManager's tiered support and SplashThat's plan-based limitations.
PatronManager charges $1 plus 2% plus card fees per ticket, eating into your event revenue. Zeffy offers completely free event ticketing with no platform fees, so 100% of ticket sales go directly to your cause.
SplashThat costs $21.5k annually plus processing fees and platform cuts. Zeffy provides free event management, ticketing, and donation processing, saving nonprofits thousands while offering auction and raffle tools SplashThat lacks.
Unlike PatronManager and SplashThat which focus only on events, Zeffy offers a complete nonprofit toolkit: donation forms, peer-to-peer campaigns, membership management, online stores, and auctions - all with zero fees.
Event platforms like PatronManager and SplashThat charge fees that eat into your fundraising revenue. Zeffy offers completely free event ticketing, auctions, raffles, and donation processing with zero platform fees.
PatronManager charges $1 plus 2% per ticket, while SplashThat costs $21.5k annually plus fees. A nonprofit selling 500 tickets at $50 each would save $760 with Zeffy versus PatronManager, and thousands versus SplashThat.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
