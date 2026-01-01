PatronManager and RSVPify both offer event ticketing and registration tools, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy provides complete event management with ticketing, registration, and donor follow-up — all with zero fees so every dollar from your events stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Patron Manager VS RSVPify
💯
PatronManager charges $1 + 2% per ticket and RSVPify adds $0.90 per ticket plus monthly fees. Zeffy charges zero fees, so your gala or fundraising event keeps every dollar raised.
🧰
PatronManager lacks auctions and raffles while RSVPify requires separate tools for donations and peer-to-peer campaigns. Zeffy includes everything your nonprofit needs to fundraise.
💬
PatronManager and RSVPify offer limited business-hours support with tiered access. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help your small team succeed.
Zeffy offers 100% free event ticketing with no platform fees, transaction fees, or monthly costs. PatronManager charges $1 + 2% + card fees per ticket, while RSVPify adds monthly fees plus $0.90 per ticket. With Zeffy, every dollar from ticket sales goes directly to your cause.
Yes. Unlike PatronManager and RSVPify which focus mainly on events, Zeffy provides a complete fundraising platform including donations, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, memberships, and online stores. You get everything in one place without paying multiple platform fees.
Zeffy processes all major credit cards, ACH payments, Apple Pay, and Google Pay with zero platform fees. PatronManager and RSVPify charge transaction fees on top of card processing costs. Donors can leave voluntary contributions to support Zeffy's free platform.
Zeffy charges zero fees for event ticketing. PatronManager costs $1 + 2% + card fees per ticket, while RSVPify charges monthly fees plus $0.90 per ticket. A 100-ticket event saves you $200+ with Zeffy versus competitors.
Zeffy grows with you. While PatronManager and RSVPify focus only on events, Zeffy includes donations, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and online stores. You won't need multiple platforms as your fundraising expands.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
