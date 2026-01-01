PatronManager and Qtego help you manage events and auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your mission. Zeffy gives you event ticketing, mobile bidding, donor management, and fundraising tools — all with zero fees so every dollar from your events stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Patron Manager VS Qtego
💸
PatronManager and Qtego charge fees on every ticket sold plus monthly costs. Zeffy charges zero fees, so your gala or auction actually raises money for your mission.
🧰
PatronManager and Qtego require separate platforms for auctions, raffles, and donations. Zeffy handles ticketing, auctions, and donation forms in one simple system.
⚡
PatronManager and Qtego need custom quotes and technical setup. Zeffy gets your event page live today with templates built for nonprofit fundraising.
Zeffy is 100% free with no platform fees, subscriptions, or hidden costs. PatronManager charges $1 + 2% per ticket plus card fees, while Qtego requires custom quotes plus card processing fees. Every dollar goes to your mission.
Unlike PatronManager and Qtego which focus only on events, Zeffy combines event ticketing with donations, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. You get complete fundraising tools without juggling multiple platforms or paying multiple fees.
Zeffy offers 100% free event ticketing with no platform fees, while PatronManager charges $1 + 2% per ticket and Qtego requires custom quotes plus card fees. You keep every dollar raised for your cause.
Yes. While PatronManager and Qtego focus mainly on event management, Zeffy provides complete fundraising tools including donations, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns all in one platform.
Zeffy launches in minutes without technical expertise. PatronManager requires complex Salesforce setup that many small nonprofits struggle with, while Qtego needs custom implementation quotes.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
