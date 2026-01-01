OneCause charges $3,000+ annually plus 5% platform fees. Tithely takes 2.9% per donation. Both cost thousands — nonprofits need free alternatives.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
OneCause VS Tithely
💰
OneCause takes 5% plus card fees and requires $500+ upfront. Tithely charges 2.9% + 30¢ per gift. Zeffy charges zero fees so your raffle, gala, or year-round fundraising keeps 100% of every dollar raised.
🎟️
OneCause and Tithely both charge processing fees on ticket sales and raffle entries. Zeffy covers all transaction costs so your 50/50 draw, silent auction, or basket raffle raises money for your mission, not software companies.
🤝
OneCause is built for big events, Tithely is built for churches. Zeffy works for food banks, animal rescues, youth programs, and grassroots teams who need donations, ticketing, CRM, and peer-to-peer in one free platform.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits. We cover all transaction fees so you keep every dollar raised. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Absolutely. Zeffy handles donations, memberships, ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, and auctions in one place. You get everything you need without paying for separate event packages.
You can start fundraising in minutes. Create your account, build your first form, and start accepting donations right away. No setup fees, no training required, no plan upgrades to unlock features.
Most all-in-one platforms take a cut because they need to cover their costs and make profit. OneCause charges 5% plus processing fees, Tithely takes 2.9% plus 30¢ per gift. Zeffy works differently — donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, so nonprofits keep 100% of their fundraising.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, peer-to-peer campaigns, and donor management — all fee-free. Unlike OneCause's event focus or Tithely's church tools, Zeffy works for any nonprofit mission year-round.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice