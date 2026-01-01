OneCause charges $5,000 on every $100,000 raised plus setup fees. Subsplash takes $2,990 on the same amount. Both platforms charge fees that add up — see how they compare for nonprofit fundraising.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
OneCause VS Subsplash
💸
OneCause takes 5% plus card fees and requires a $500 setup fee. Subsplash charges 2.99% + $0.30 per transaction. Zeffy charges zero fees so every dollar raised goes directly to your mission.
🎟️
OneCause is built for big galas, Subsplash is designed for churches. Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management in one place with zero fees.
🔓
OneCause requires annual contracts starting at $2,995 and Subsplash gates features behind paid plans. Zeffy is completely free with every fundraising tool you need, no upgrades or hidden costs.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit. OneCause reserves priority support for enterprise customers, while Subsplash gates phone support behind higher-tier plans.
Zeffy includes memberships, online stores, and raffles at zero cost. OneCause lacks membership tools and online stores, while Subsplash has no auction or raffle capabilities and focuses on church-specific features.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits with no processing fees, platform fees, or monthly charges. We cover all transaction fees so you keep every dollar raised. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Absolutely. Zeffy includes donation forms, event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and a full donor CRM in one platform. Everything you need to fundraise without paying for multiple tools or plan upgrades.
OneCause charges 5% platform fees plus processing fees, while Subsplash takes 2.99% per donation. Zeffy is 100% free with all fundraising tools included. You can import your donor data and start fundraising immediately without losing any information.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
