OneCause charges $2,995/year plus 5% fees for events. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Both platforms cost thousands — Zeffy gives you the same tools free.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
OneCause VS Snap! Raise
OneCause charges $3,000+ annually plus 5% platform fees. Snap! Raise takes 20% of every donation. Zeffy charges nothing so 100% of what your community gives goes directly to your mission.
OneCause and Snap! Raise charge platform fees on every raffle ticket sold. Zeffy charges zero fees so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% of proceeds for your cause.
OneCause focuses on events, Snap! Raise on school campaigns. Zeffy gives you donation forms, donor tracking, email newsletters, and membership tools that work year-round without paying for separate platforms or upgrades.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero monthly fees, and zero transaction fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Absolutely. Zeffy handles donations, memberships, ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, and auctions in one place. You get everything you need without paying for separate event packages.
You can start fundraising in minutes. Create your account, build your first form, and start accepting donations right away. No setup fees, no training required, no plan upgrades to unlock features.
Yes. Unlike platforms built for short-term campaigns, Zeffy gives you donor management, email tools, and membership features to build lasting relationships year-round. All fee-free.
Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments through our tap-to-pay app. More payment options mean more ways for donors to give.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
