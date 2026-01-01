OneCause charges $500 setup plus 5% on every dollar raised. Raisely takes 4% — $4,000 on every $100,000. Both platforms cost thousands annually.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
OneCause VS Raisely
💸
OneCause takes 5% plus $500 down, Raisely charges 4% or $99/month to unlock tools. Zeffy gives you donations, events, CRM, auctions, and raffles with zero fees so every dollar raised goes to your cause.
📅
OneCause locks event tools behind paid plans, Raisely gates peer-to-peer and ticketing behind subscriptions. Zeffy includes everything — donations, memberships, raffles, auctions, and email — 100% free, no upgrades required.
❤️
OneCause and Raisely ask donors to tip the platform or pass fees to your org. Zeffy never takes a cut from donations, so supporters give to your mission, not software costs.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and memberships all in one place with zero fees. You never pay monthly subscriptions or platform cuts to access the tools you need.
Every Zeffy user gets free support from real nonprofit experts. No paywalls, no priority tiers based on what you pay. Live chat, email, and phone support are always included at no cost.
Zeffy covers all platform costs so you keep 100% of donations. Donors have the option to leave a voluntary contribution to help keep Zeffy free for nonprofits like yours.
Yes. Zeffy handles ticketing, auctions, peer-to-peer campaigns, and ongoing donations with zero fees. OneCause requires $2,995+ annually plus setup fees, while Raisely charges 4% or $99/month for full features.
Zeffy includes auctions, raffles, and 50/50s at no cost. OneCause requires paid event packages with training, while Raisely doesn't offer these tools at all — you'd need separate platforms.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
