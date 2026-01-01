OneCause charges $3,000+ annually plus 5% fees. Qgiv takes 3.95% plus monthly fees starting at $40. Both platforms cost thousands — see how they compare for nonprofit fundraising.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
OneCause VS Qgiv
OneCause requires $500+ setup fees and takes 5% of funds raised. Qgiv charges $40–$259/month plus 3.95% processing fees. Zeffy covers all fees so your raffle, gala, or campaign keeps 100% of what you raise.
OneCause charges $2,995/year for event tools. Qgiv charges $259/month for peer-to-peer and auctions. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and peer-to-peer campaigns at no cost, so you can fundraise year-round without budgeting for software.
OneCause reserves priority support for enterprise customers paying thousands annually. Qgiv limits phone support to paid plans starting at $40/month. Zeffy offers free live chat, email, and phone support to every nonprofit with a 2–6 hour response time.
Yes. Zeffy includes auctions, ticketing, and event management at zero cost. OneCause charges $2,995+ annually plus setup fees, while Qgiv requires $259/month for auctions. You keep 100% of proceeds with Zeffy.
Most platforms take a cut to fund their business. Zeffy covers all costs through voluntary donor contributions, so nonprofits never pay fees. This means more money goes directly to your mission instead of software.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits. We cover all transaction fees so you keep every dollar raised. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Absolutely. Zeffy handles donations, memberships, ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, and auctions in one place. You get everything you need without paying for separate event packages.
You can start fundraising in minutes. Create your account, build your first form, and start accepting donations right away. No setup fees, no training required, no plan upgrades to unlock features.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
