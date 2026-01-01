OneCause charges $3,000+ annually plus 5% platform fees. Pledge It charges $1,800/year plus 2.9% on every donation. Both take thousands from your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
OneCause VS Pledge It
OneCause takes 5% plus setup fees starting at $500. Pledge It charges $150 per month plus card fees. Zeffy covers all transaction costs so 100% of every donation goes to your mission.
OneCause is built for galas, Pledge It for peer-to-peer. Zeffy gives you donations, ticketing, memberships, auctions, raffles, CRM, and email in one platform so you can fundraise all year without juggling tools.
OneCause requires training and paid plans to unlock features. Pledge It needs setup time and learning curves. Zeffy is built for small teams — create your form, share it, and start raising money today.
Yes. You own your donor data and can export it from any platform. Zeffy makes it easy to import your contacts and donation history so you can pick up right where you left off without losing any information.
Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit. Unlike platforms that reserve priority support for enterprise customers, you get real help from real people who understand nonprofits.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits. We cover all transaction fees so you keep every dollar raised from donations, events, memberships, and more. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Absolutely. Zeffy handles donations, peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management in one place. No monthly bills, no feature limits, no hidden costs.
While other platforms charge $150+ monthly plus processing fees, Zeffy is completely free. You get all the same fundraising tools without the ongoing costs eating into your budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
