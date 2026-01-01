OneCause charges $3,000 annually plus 5% platform fees. GivingFuel takes 2% plus monthly fees. Both platforms cost thousands — compare which fees fit your budget.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
OneCause VS GivingFuel
OneCause requires $500+ upfront plus 5% platform fees. GivingFuel charges $9/month plus 2% on every donation. Zeffy covers all fees so 100% of what you raise goes to your mission.
OneCause and GivingFuel take a cut of every raffle ticket, auction bid, and event registration. Zeffy charges zero fees so your 50/50 draw or basket raffle keeps every dollar for your cause.
OneCause is built for galas, GivingFuel gates features by plan tier. Zeffy gives you donations, memberships, ticketing, peer-to-peer, and donor management in one place with zero fees, year-round.
Yes. Zeffy includes auctions and raffles at no cost — list items, track bids, and collect payments with zero fees. OneCause and GivingFuel either charge thousands annually for auction tools or don't offer them at all.
You get free support from real people who understand nonprofits. OneCause and GivingFuel gate phone support behind enterprise plans that cost thousands — Zeffy gives you live chat, email, and phone help at no charge.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, processing fees, or monthly charges. Most all-in-one platforms charge 2-5% platform fees plus monthly subscriptions that can cost hundreds per month, taking money away from your mission.
Yes. Zeffy gives you donations, events, memberships, peer-to-peer, auctions, raffles, and donor management right away. Other platforms lock key features behind premium tiers that cost extra.
No. You can create your first donation form or event page in minutes and start accepting donations immediately. No setup fees, no training calls, no plan selection required.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
