OneCause charges $3,000+ annually plus 5% platform fees. GiveBrite takes 4% from every donation. Both platforms cost thousands — while Zeffy gives you the same tools at zero cost.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
OneCause VS GiveBrite
💸
OneCause requires $500+ setup fees and takes 5% of every donation. GiveBrite charges £10/month or takes 4% per transaction. Zeffy covers all fees so 100% of your raffle proceeds fund your mission.
🎪
OneCause locks features behind event packages. GiveBrite requires paid plans for peer-to-peer and raffles. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, memberships, and CRM at no cost.
🚀
OneCause requires setup calls and training before you can go live. GiveBrite needs payment gateway approvals. Zeffy lets you create forms, sell raffle tickets, and accept donations in minutes.
Yes. Zeffy includes donations, events, ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and CRM in one platform at zero cost. OneCause charges $2,995+ annually plus platform fees, while GiveBrite requires £9.99/month to avoid their 5% platform fee.
No. Zeffy handles everything from galas to monthly giving in one place, fee-free. OneCause focuses on events but lacks membership tools, while GiveBrite locks most features behind paid plans and offers no auction capabilities.
You can launch your first campaign in minutes with Zeffy. OneCause requires $200+ setup fees and training, while GiveBrite needs payment gateway approvals and setup calls before you can accept donations.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit. OneCause reserves priority support for enterprise customers, while GiveBrite limits response times based on your plan tier.
No. Zeffy includes auctions, memberships, and online stores at zero cost. OneCause lacks membership tools entirely, while GiveBrite offers no auction features and requires separate platforms.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice