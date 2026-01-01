OneCause charges 5% platform fees plus $500 setup. CauseVox charges $250/month for full features. Both take thousands from your fundraising — compare the real costs.
OneCause VS CauseVox
OneCause requires $500+ setup fees and 5% platform cuts. CauseVox charges $250/month or passes fees to you. Zeffy covers all costs so 100% goes to your mission.
OneCause focuses on galas, CauseVox skips raffles and stores entirely. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, memberships, and CRM in one place at zero cost.
OneCause reserves priority support for enterprise customers. CauseVox limits help center access to paid plans. Zeffy gives every nonprofit live chat, phone, and email support for free.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns at zero cost. OneCause charges annual fees starting at $2,995 plus platform fees, while CauseVox requires paid plans starting at $95/month to access key features.
No. Zeffy includes complete donor management, email campaigns, and CRM tools for free from day one. Both OneCause and CauseVox limit these features to higher-tier paid plans, forcing you to upgrade and pay monthly fees.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments with zero fees. OneCause requires complex setup and charges processing fees, while CauseVox only accepts card payments and lacks in-person tools.
Yes. Zeffy includes auctions and raffles at zero cost. OneCause requires annual fees starting at $2,995 plus training, while CauseVox doesn't offer these tools at all.
Absolutely. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit. OneCause and CauseVox reserve priority support for enterprise customers only.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
