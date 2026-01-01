Network for Good and Wonderful both offer donation platforms, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy provides donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — no platform fees, no processing fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Network for Good VS Wonderful.org
Network for Good and Wonderful.org charge processing fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes directly to your mission.
Network for Good and Wonderful.org lack key fundraising tools like raffles, auctions, and ticketing. Zeffy includes everything in one platform.
Network for Good and Wonderful.org limit support by plan level. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization.
Network for Good charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees of $100-$400. Zeffy processes donations with zero fees, so 100% goes to your cause. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Unlike Network for Good's limited support by plan level, Zeffy offers unlimited email support and live chat to all nonprofits. We also provide free onboarding calls and a comprehensive help center built specifically for nonprofit teams.
Yes! While Network for Good focuses only on donations, Zeffy offers ticketing, raffles, auctions, memberships, and online stores all in one platform. Everything remains fee-free, unlike competitors who charge extra for additional features.
Network for Good charges $100-$400 monthly plus 3-5% per gift. Wonderful.org passes card fees to donors. Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your cause. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Unlike Network for Good and Wonderful.org that focus only on donations, Zeffy offers ticketing, raffles, auctions, memberships, and online stores all fee-free. Plus, you get unlimited support and onboarding calls at no extra cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
