Network for Good and Vanco both offer donation tools, but they charge monthly fees plus transaction costs that reduce your fundraising impact. Zeffy provides donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Network for Good VS Vanco
Network for Good charges $100-400/month plus 3-5% transaction fees. Vanco takes 2.9% + $0.30 per donation. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution instead.
Network for Good lacks auction and raffle tools. Vanco doesn't support ticketing or online stores. Zeffy includes everything you need for donations, events, raffles, auctions, and merchandise sales.
Network for Good and Vanco restrict phone support and training to higher-paying customers. Zeffy provides unlimited email support, live chat, and free training webinars for every organization.
Zeffy charges zero fees on all transactions, keeping 100% of donations for your cause. Network for Good takes $100-$400 monthly plus 3-5% per gift, while Vanco charges 2.9% plus fees, both reducing your fundraising impact.
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores all fee-free in one platform. Network for Good and Vanco lack these features, forcing you to pay for multiple separate tools to run complete fundraising campaigns.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. Network for Good takes 3-5% plus monthly fees of $100-$400, reducing your fundraising total significantly.
Zeffy provides unlimited email and phone support to all users at no extra cost. Vanco gates phone support behind higher pricing tiers, leaving basic users with limited help options.
Yes, Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores all fee-free. Network for Good lacks these features, requiring costly third-party integrations for complete fundraising.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
