Network for Good and TotalGiving both offer donation platforms, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy provides donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — no platform fees, no processing fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Network for Good VS Totalgiving
💯
Network for Good and Totalgiving charge 3-5% fees plus monthly costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Network for Good and Totalgiving require separate platforms for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need in one system.
🤝
Network for Good and Totalgiving limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited email and chat support to every organization at no cost.
Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your cause. Network for Good charges $100-$400 monthly plus 3-5% per gift. Totalgiving charges card processing fees that reduce your donations. Donors can leave voluntary contributions to support Zeffy.
Yes, Zeffy accepts ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and all major credit cards with no fees. Network for Good and Totalgiving only process credit cards and charge fees that eat into your donation amounts.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% goes to your cause. Network for Good takes 3-5% plus monthly fees, while Totalgiving charges standard processing fees. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users at no extra cost. Network for Good limits support by subscription tier, and Totalgiving only offers phone support to premium subscribers during business hours.
Zeffy accepts all major credit cards, Apple Pay, Google Pay, and ACH bank transfers with no fees. Network for Good and Totalgiving only process credit cards and charge fees that reduce your donation amounts.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
