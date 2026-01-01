Network for Good and Streamlabs Charity both help nonprofits raise money online, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Network for Good VS Streamlabs Charity
💸
Network for Good takes 3-5% plus monthly fees, while Streamlabs Charity charges processing fees. Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your mission.
🧩
Network for Good lacks auctions and raffles, Streamlabs Charity misses ticketing and peer-to-peer. Zeffy includes everything in one platform.
🤝
Network for Good offers tiered support, Streamlabs Charity provides limited email help. Zeffy gives unlimited support to every nonprofit.
Network for Good charges $100-$400 monthly plus 3-5% per donation. Zeffy operates on 0% platform fees with donors having the option to leave voluntary contributions. This means more money stays with your cause instead of going to platform costs.
While Streamlabs Charity charges 2.9% + $0.30 per transaction and only works for livestream donations, Zeffy processes all payments at 0% platform fees. You get complete fundraising tools beyond streaming without transaction costs eating into your donations.
Zeffy charges 0% platform fees while Network for Good charges $100-$400/month plus 3-5% per donation. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping 100% of intended donations for your cause.
Unlike Streamlabs Charity's streaming-only focus, Zeffy offers complete fundraising tools including events, peer-to-peer campaigns, and donor management. Plus, we charge 0% fees while maintaining full nonprofit functionality beyond just live streaming.
Zeffy provides all fundraising tools in one platform with 0% fees, while competitors like Network for Good charge monthly fees plus transaction costs. You get donation processing, event ticketing, auctions, and donor management without platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
