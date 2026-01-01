Network for Good and SecureGive both offer donation tools, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides the same donation capabilities — online giving, donor management, and campaign tools — with zero fees so you keep 100% of every donation.
Network for Good VS Secure Give
Network for Good and SecureGive charge 2.9%+ per donation plus monthly fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Network for Good and SecureGive limit support to business hours and premium tiers. Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users.
Network for Good lacks ACH and digital wallets, while SecureGive has no tap-to-pay. Zeffy accepts credit cards, ACH, Apple Pay, Google Pay, and tap-to-pay.
Zeffy charges zero fees on donations, while Network for Good takes 3-5% per gift plus $100-400/month. SecureGive also charges transaction fees. With Zeffy, 100% of every donation reaches your cause, and donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy provides unlimited email and chat support to all users at no extra cost. Network for Good limits support by subscription tier, and SecureGive restricts phone support to premium accounts only. You get full access to our help center and responsive team without paying more.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Network for Good only processes credit cards with fees, and SecureGive charges for most payment methods. Our donors enjoy more ways to give without reducing your funds.
Zeffy charges zero fees on all donations, while Network for Good costs $100-400/month plus 3-5% per gift. SecureGive charges $149/month plus card fees. With Zeffy, you keep 100% of donations and only pay if donors choose to leave a voluntary contribution.
Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores at no cost. Network for Good and SecureGive charge extra for these features or don't offer them at all. You get a complete fundraising toolkit without hidden fees or upgrade costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
