Network for Good and Pushpay both offer donation tools, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Network for Good VS Pushpay
💯
Network for Good charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees. Pushpay takes processing fees too. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🛠️
Network for Good lacks auctions, raffles, and ticketing. Pushpay missing auctions, raffles, and stores. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
💬
Network for Good and Pushpay limit support to business hours with potential delays. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. Network for Good and Pushpay take 3-5% plus monthly fees, reducing your impact significantly.
Zeffy provides unlimited email and chat support to all users at no extra cost. Network for Good limits support to business hours, while Pushpay tiers support by plan level.
Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores in one platform. Network for Good and Pushpay focus mainly on donations and require separate tools.
Zeffy is completely free with zero fees on donations. Network for Good charges $100-$400/month plus 3-5% per gift, while Pushpay costs $199/month plus 2.9% per gift.
Yes. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores. Network for Good and Pushpay focus mainly on donations and lack these tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
