Neon One and Virtuous offer donor management tools, but they charge monthly fees that add up fast. Zeffy gives you donor tracking, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Neon One VS Virtuous
Neon One and Virtuous take monthly fees plus 2.9% of every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission.
Neon One and Virtuous focus on donor management but lack built-in auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to fundraise.
Neon One and Virtuous require technical knowledge and staff training to get started. Zeffy works right away with simple setup for busy nonprofit teams.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike Neon One's complex setup and ongoing charges, you get simple contact tracking, donation history, and automated receipts without the learning curve or budget strain.
Zeffy is completely free while Virtuous charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per donation. For a nonprofit raising $10,000 monthly, that's over $3,500 in annual fees with Virtuous versus $0 with Zeffy. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes, Zeffy tracks donor contact info, giving history, and engagement automatically. Unlike complex platforms requiring training and technical setup, our system works immediately. You get essential donor insights without overwhelming features that small teams don't need.
Zeffy tracks donor info, giving history, and sends automated receipts for free. Neon One and Virtuous charge monthly fees plus transaction costs that add up fast. You get essential donor management without complex training or budget strain.
Traditional platforms like Neon One and Virtuous cost thousands annually in fees. Zeffy gives you donor tracking, automated receipts, and contact management at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
