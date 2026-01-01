Neon One and Veracross both help schools manage donors and fundraising, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, event ticketing, and fundraising tools with zero fees so every dollar raised stays with your school.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Neon One VS Veracross
Neon One and Veracross charge monthly subscription fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so more money stays with your mission.
Neon One and Veracross focus on donor management but lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy includes everything you need to fundraise effectively.
Neon One and Veracross offer tiered support based on your plan level. Zeffy provides unlimited support to every organization, regardless of size or budget.
Zeffy gives you 100% of every donation with zero platform fees, while Neon One charges monthly subscription costs plus 2.9% + $0.30 per transaction. You keep more money for your mission and get the same donor tracking features without the complexity.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on donations, while Veracross charges processing fees on every transaction. Plus, Zeffy includes fundraising tools like auctions and peer-to-peer campaigns that Veracross doesn't offer.
Yes, Zeffy provides donor tracking, automated receipts, and detailed reporting without any monthly subscription fees. You get comprehensive donor management plus fundraising tools like ticketing and online stores, all at zero cost.
Zeffy gives you 100% of donations with zero platform fees, while traditional donor management systems charge monthly subscriptions plus processing fees. You get complete donor tracking, automated receipts, and detailed reports without the complexity or costs.
Zeffy tracks donor relationships just like expensive CRM systems, but without monthly fees eating into your budget. You get giving history, communication logs, and donor insights, plus fundraising tools like auctions and events all in one place.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
