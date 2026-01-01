Neon One VS Sumac

Sumac

Donor Management CRM Features

Easy Donor Database
✓ (Neon One)
Information not available (Sumac)

Donation History & Notes per Donor
✓ (Neon One)
Information not available (Sumac)

Donor Tags / Segments
✓ (Neon One)
Information not available (Sumac)

Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
✓ (Neon One)
Information not available (Sumac)

Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)
✓ (Neon One)
Information not available (Sumac) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
✓ (Neon One)
Information not available (Sumac)

Export Donor Data Anytime
✓ (Neon One)
Information not available (Sumac)

Offline Donations Tracking
✓ (Neon One)
Information not available (Sumac) Pre-filled donation forms
✓ (Neon One)
Information not available (Sumac) src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Export Donor Data Anytime</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Offline Donations Tracking</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Pre-filled donation forms</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div></div></div></div>

Pricing

Neon One: N/A - Monthly fees + card fees per gift
Sumac: N/A - Monthly fees plus card fees per gift

Processing fees
Neon One: 2.99% + $0.30 per transaction; ACH/E-check: 1% + $1 per transaction; American Express: additional 1% upcharge per transaction
Sumac: $0 - Societ covers all processing fees for Glass Register; Sumac pricing not listed, contact for details.

Platform fees
Neon One: $0 - No per-transaction platform fees charged by Neon CRM on donations
Sumac: $0 - No platform fees for Glass Register; Sumac pricing not listed, contact for details.

Monthly fees
Neon One: $99/month - Essentials plan is the entry tier; higher tiers cost more based on nonprofit revenue bands.
Sumac: $109-$179/month - Pricing varies by plan across Sumac, Glass Register, and My Board View.

Value for money
Neon One: 4.3
Sumac: 4.2

Features

Neon One: 4.3/5 - Powerful but requires training. Setup takes time; complex interface needs staff investment.
Sumac: 4.2/5 - Solid basics, but you'll need add-ons. Missing ticketing, auctions, and e-commerce features.

Donations
Neon One: Neon One offers donation processing with built-in CRM tracking, automated receipts, and donor segmentation tools for targeted campaigns.
Sumac: Sumac handles donation processing with basic online forms, but charges processing fees on top of their monthly subscription costs.

Ticketing
Neon One: Basic event registration available through their event management module, though primarily focused on simple ticketing needs.
Sumac: Sumac doesn't offer event ticketing. You'd need third-party ticketing software and manual processes to connect attendee data to donor records.

Peer-to-Peer Fundraising
Neon One: Peer-to-peer fundraising available with customizable campaign pages, social sharing tools, and team fundraising features.
Sumac: Sumac lacks peer-to-peer fundraising tools. You'd need separate P2P software and manual work to import supporter data back into Sumac.

Auctions
Neon One: No built-in auction functionality - organizations need separate auction software or manual processes to run fundraising auctions.
Sumac: Sumac doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual data entry to track bidders in your donor records.

Raffles
Neon One: No dedicated raffle functionality - would require workarounds through their general fundraising tools or third-party integrations.
Sumac: Sumac doesn't support raffle management. You'd need separate raffle software and manual entry to track participants in your donor database.

Online store
Neon One: Limited e-commerce capabilities - can handle basic merchandise sales but lacks robust inventory management and storefront features.
Sumac: Sumac doesn't include e-commerce capabilities. You'd need third-party store software and manual processes to connect sales to donor profiles.

Memberships
Neon One: Neon One offers membership management with automated renewals, member portals, and tiered membership levels. However, setup requires technical knowledge and additional fees apply for advanced features.
Sumac: Limited membership tools with basic tracking and renewal reminders through their CRM module

Donor Management/CRM
Neon One: Strong donor database with contact management, giving history, and reporting. Complex interface requires training and ongoing management, which can overwhelm smaller organizations with limited staff.
Sumac: Robust donor database with detailed contact management, gift tracking, and reporting capabilities

Emails & Newsletter
Neon One: Includes email marketing tools with templates and automation. Limited customization options and requires learning their specific system, which can be time-consuming for small teams.
Sumac: Basic email capabilities within CRM but lacks advanced segmentation and automation features

Payment Processing
Neon One: Processes donations and membership payments with multiple payment options. Charges standard processing fees plus platform fees, making it more expensive than free alternatives for small nonprofits.
Sumac: Processes donations and membership payments with multiple payment options. Charges standard processing fees plus platform fees, making it more expensive than free alternatives for small nonprofits. Charges standard processing fees plus platform fees, making it more expensive than free alternatives for small nonprofits.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Processes donations and membership payments with multiple payment options. Charges standard processing fees plus platform fees, making it more expensive than free alternatives for small nonprofits.</p></div></div></div></div></div></div>

Payment methods

Neon One: Donor management only, no payment processing
Sumac: Requires separate payment processor integration

Credit Card Payments
Neon One: Not supported - Neon One focuses on donor management and website building, not payment processing
Sumac: Not supported - Sumac requires integration with third-party payment processors for credit card processing

Apple Pay & Google Pay
Neon One: Not supported - Neon One focuses on donor management and website building, not payment processing
Sumac: Not supported - Digital wallet payments require separate payment processor integration

ACH / Bank Transfers
Neon One: Not supported - Neon One focuses on donor management and website building, not payment processing
Sumac: Not supported - Sumac focuses on donor management and doesn't process ACH payments directly

Tap to Pay App
Neon One: Not supported - Neon One focuses on donor management and website building, not payment processing
Sumac: Not supported - Sumac doesn't offer mobile payment processing capabilities

Customer Support

Neon One: 4.3/5
Sumac: 4.2/5

Unlimited Support
Neon One: Neon One offers tiered support based on plan level, not unlimited
Sumac: Sumac offers tiered support based on plan level, not unlimited across all plans

Phone Support / Office Hours
Neon One: Neon One provides phone support during standard business hours
Sumac: Sumac provides phone support during standard business hours for subscribers

Webinars
Neon One: Neon One offers regular training webinars and educational sessions
Sumac: Sumac offers training webinars and educational sessions for nonprofit teams

Help Center
Neon One: Neon One has a comprehensive help center with articles and guides
Sumac: Sumac maintains a comprehensive help center with guides and documentation

Email
Neon One: Neon One provides live chat support during business hours
Sumac: Sumac provides live chat support during business hours for immediate assistance

Nonprofit-Focused Support Team
Neon One: Support access depends on plan level — phone and priority help for higher-tier subscribers only
Sumac: Support access depends on plan level — phone and priority help for higher-tier subscribers only src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Neon One offers regular training webinars and educational sessions</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Sumac offers training webinars and educational sessions for nonprofit teams</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Help Center</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Neon One has a comprehensive help center with articles and guides</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Sumac maintains a comprehensive help center with guides and documentation</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Email</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Neon One provides live chat support during business hours</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Sumac provides live chat support during business hours for immediate assistance</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow endrow"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Support access depends on plan level — phone and priority help for higher-tier subscribers only</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Support access depends on plan level — phone and priority help for higher-tier subscribers only</p> </div> </div> </div> </div> </div></div>