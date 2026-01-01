Neon One and StratusLIVE both offer donor management tools, but they charge monthly fees and transaction costs that add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, fundraising pages, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Neon One VS Stratus Live
💯
Neon One charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction, and StratusLive starts at $99/month plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
💳
Neon One and StratusLive lack built-in payment processing for ACH, Apple Pay, and tap-to-pay. Zeffy includes all payment methods with no additional setup or integration costs.
🤝
Neon One and StratusLive limit support based on your subscription tier. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization, regardless of donation volume.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. While Neon One charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per donation, Zeffy keeps every dollar for your cause. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
StratusLive costs $99/month plus card fees, making it expensive for smaller organizations. Zeffy provides the same donor tracking, communication tools, and reporting features at zero cost. You get professional donor management without the hefty price tag.
Yes, Zeffy combines donation processing with full donor management in one platform. Track giving history, send personalized communications, and build lasting relationships. Unlike competitors who charge fees on every gift, Zeffy keeps your donor data and donations fee-free.
Traditional donor management platforms like Neon One and StratusLive charge monthly fees plus transaction costs on every donation. Zeffy offers complete donor management at zero cost. Track giving history, send personalized communications, and build lasting relationships without monthly subscriptions or fees eating into your donations.
Paid CRM solutions can cost $99+ monthly plus card fees, making them expensive for small nonprofits. Zeffy provides the same donor tracking, communication tools, and relationship management features without any costs. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping 100% of your donations for your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
