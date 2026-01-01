Neon One and Salesforce both offer donor management tools, but they come with monthly fees and transaction costs that add up quickly. Zeffy gives you complete donor management, fundraising tools, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation to fuel your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Neon One VS Salesforce
Neon One charges monthly fees plus 2.9% per transaction. Salesforce costs $60 per user monthly plus card fees. Zeffy charges zero fees.
Neon One lacks auctions and raffles. Salesforce needs third-party tools for donations, events, and stores. Zeffy includes everything.
Neon One requires training for donor management. Salesforce needs IT support or consultants. Zeffy works right out of the box.
Zeffy gives you complete donor management at zero cost. Track donations, manage relationships, and send communications without monthly fees or transaction costs. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
While Neon One charges monthly fees plus 2.9% per donation and Salesforce costs $60 per user monthly, Zeffy keeps 100% of your donations free. You save thousands annually on software and processing fees.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. While Neon One charges monthly subscription fees plus 2.9% + $0.30 per donation, Zeffy lets you keep every dollar donated. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Salesforce costs $60 per user monthly plus card fees and requires technical expertise to set up. Zeffy provides ready-to-use donor management tools at zero cost. You get donation processing, donor tracking, and communication tools without the complexity or expense.
Yes, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, and memberships in one platform. Unlike competitors that charge extra for add-ons or require third-party integrations, everything works together seamlessly at no cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
