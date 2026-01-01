Neon One and ProDon both offer donor management tools, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, online donations, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Neon One VS Pro Don
💰
Neon One and ProDon charge monthly fees plus 2.9% on every donation. Zeffy charges zero fees, so your $1,000 gala keeps all $1,000 for your mission.
🧰
Neon One and ProDon focus only on donor tracking. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores alongside donor management.
⏱️
Neon One and ProDon require complex setup and training. Zeffy gets you accepting donations in minutes with templates that work right away.
Zeffy gives you complete donor management at zero cost. Track gifts, send automated receipts, and build donor relationships without monthly fees or transaction costs that drain your budget like Neon One and ProDon charge.
You shouldn't. Zeffy provides donor profiles, gift tracking, automated thank-you emails, and detailed reports completely free. Why pay hundreds monthly when donors can leave voluntary contributions to support our platform instead?
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike Neon One's complex setup and ongoing charges, you get simple donor tracking, automated receipts, and detailed reporting without any fees eating into your donations.
Zeffy provides everything ProDon offers plus payment processing, all at zero cost. While ProDon charges monthly fees and requires separate payment solutions, Zeffy handles donations, donor data, and receipts in one free platform.
Yes, Zeffy eliminates the monthly fees and transaction costs that drain your budget. You get donor profiles, gift tracking, automated thank-you emails, and detailed reports without paying hundreds monthly like other platforms charge.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
