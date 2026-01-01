Neon One and eTapestry help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees plus processing costs that add up quickly. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Neon One VS E Tapestry
Neon One and eTapestry charge 2.9% + $0.30 per donation plus monthly fees. Zeffy charges zero fees, so donors can give their full intended amount to your mission.
Neon One and eTapestry require separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to run campaigns without juggling multiple platforms.
Neon One and eTapestry limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization at no extra cost.
Zeffy gives you complete donor management without monthly fees or transaction costs. While Neon One and eTapestry charge monthly subscriptions plus fees on every donation, Zeffy keeps your donor data organized and accessible at zero cost to your organization.
Organizations typically save thousands annually. Neon One charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction, while eTapestry costs $99+ monthly plus transaction fees and $600 yearly. With Zeffy, you pay nothing and keep 100% of every donation.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Neon One charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction, and eTapestry costs $99+ monthly plus transaction fees and $600 annually. You keep 100% of donations with Zeffy.
Zeffy provides donor profiles, giving history, and automated receipts without monthly subscription costs. Unlike Neon One and eTapestry that charge for basic CRM features, Zeffy includes donor management tools at no cost to your organization.
Yes, Zeffy supports donations, events, memberships, peer-to-peer campaigns, and online stores with zero platform fees. Neon One and eTapestry require separate tools for many features and charge transaction fees on every gift.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
