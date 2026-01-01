Morweb and WordPress help you build nonprofit websites, but they focus on design and content — not fundraising. Zeffy gives you website tools plus donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees, so you can build your online presence and raise funds without losing money to transaction costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Morweb VS WordPress
🆓
Morweb charges $149/month plus card fees, and WordPress stacks monthly costs with plugin fees. Zeffy charges zero fees, so your donations go to your mission.
🧰
Morweb and WordPress require separate plugins for donations, events, and raffles. Zeffy includes everything you need to fundraise without juggling multiple systems.
🤝
Morweb limits support by plan level, and WordPress relies on community forums. Zeffy provides unlimited email support and live help for every user.
Website builders like Morweb and WordPress require multiple plugins and integrations to handle donations, events, and donor management. Zeffy includes everything nonprofits need in one platform with zero fees, so you can focus on your mission instead of managing technical complications.
Zeffy provides unlimited email and phone support at no cost. WordPress relies mainly on community forums, while Morweb limits support based on your plan level. With Zeffy, you get real human help whenever you need it, without paying extra fees.
Website builders focus on creating websites, but nonprofits need fundraising tools that actually work. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and auctions with zero fees. No plugins to manage or transaction costs eating into your donations.
Morweb charges $149 monthly plus transaction fees on every donation. Zeffy costs nothing - donors simply have the option to leave a voluntary contribution. A nonprofit raising $50,000 annually saves over $3,000 in fees alone.
WordPress requires multiple plugins for donations, events, and donor management - creating security risks and compatibility issues. Zeffy includes everything in one platform: donation processing, event ticketing, auctions, and donor CRM that work together seamlessly.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
