MoneyDolly takes $2,000 from every $10,000 raised. Raise 365 takes $800. Both charge fees that eat into your mission — compare which costs less.
MoneyDolly VS Raise 365
MoneyDolly takes 20% plus 2.9% card fees. Raise 365 takes 5% plus 2.9% card fees. Zeffy covers all costs so your raffle, bake sale, or gala keeps 100% of what supporters give.
MoneyDolly locks raffles behind paid plans. Raise 365 charges extra for ticketing. Zeffy gives you donations, raffles, events, and donor management in one free platform.
MoneyDolly offers basic email support with unclear response times. Raise 365's support is described as unhelpful and non-responsive. Zeffy's nonprofit experts answer questions in plain language with free live chat, email, and phone support.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. MoneyDolly only takes cards and Raise 365 limits ACH to recurring gifts only.
With Zeffy, you keep the full $1,000. MoneyDolly takes 20% plus card fees, leaving you around $770. Raise 365 takes 5% plus processing fees, leaving you around $920.
Zeffy covers all platform and processing costs so you keep 100% of donations. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform. Other platforms take 5-20% plus processing fees before funds reach your account.
Yes. Zeffy includes event ticketing, raffles, auctions, and product sales in one free platform. Most all-in-one platforms lock these features behind paid subscription tiers, adding costs to your fundraiser.
Zeffy offers free email support, live chat, help center resources, and bookable calls with nonprofit experts who speak your language. Most platforms provide unclear response times with no dedicated nonprofit team.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
