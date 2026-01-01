Mixily et Zoho Backstage vous aident à gérer des événements, mais tous deux facturent des frais qui réduisent l'impact de votre collecte de fonds. Zeffy vous propose une billetterie, des formulaires de don et une gestion des donateurs, le tout sans frais, de sorte que chaque dollar récolté lors de vos événements de collecte de fonds reste affecté à votre mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Mixily VS Zoho Backstage
Mixily and Zoho Backstage charge monthly fees plus processing costs on every ticket. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event actually raises money for your mission.
Mixily only handles ticketing while Zoho Backstage lacks donation tools entirely. Zeffy gives you ticketing, donations, raffles, auctions, and donor management built for nonprofits.
Mixily requires technical setup and Zoho Backstage needs complex configuration. Zeffy gets your fundraising events live in under 10 minutes with templates designed for small nonprofit teams.
Event platforms focus on ticketing but miss the bigger picture. You need donor management, online stores, and peer-to-peer campaigns between events. Zeffy gives you complete fundraising tools designed for nonprofits, not just event registration.
Event platforms charge monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction. That's $320+ on a $10,000 goal. Zeffy keeps 100% of your donations with zero fees, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Event platforms charge monthly fees plus processing costs that eat into your budget. Zeffy keeps 100% of donations with zero fees, plus gives you everything you need beyond events - donor management, online stores, and peer-to-peer fundraising all in one place.
These platforms focus on event ticketing but lack donation tools, membership management, and donor communications you need between events. Zeffy provides complete fundraising capabilities designed specifically for nonprofits, not just event management.
Event platforms charge 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees. On a $10,000 fundraising goal, that's $320+ in fees. With Zeffy's zero-fee model, donors have the option to leave a voluntary contribution, keeping your full fundraising amount.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
