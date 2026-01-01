Mixily et Zkipster proposent tous deux des outils de gestion d'événements, mais ils facturent des frais qui réduisent l'impact de votre collecte de fonds. Zeffy propose des services de billetterie, de gestion des invités et de collecte de dons sans frais, de sorte que chaque dollar récolté lors de vos événements reste affecté à votre mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Mixily VS Zkipster
💯
Mixily and Zkipster charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so your gala tickets and auction bids go directly to your mission.
🧩
Mixily handles basic events while Zkipster focuses on guest lists. Zeffy includes ticketing, auctions, raffles, donations, and donor management in one platform.
⚡
Mixily requires monthly subscriptions and Zkipster starts at $475/month. Zeffy lets you create events and start selling tickets today without setup fees or contracts.
Event management platforms charge monthly fees plus transaction costs that eat into your fundraising. Zeffy charges zero fees on tickets and donations, so 100% of what supporters give goes directly to your cause.
Yes. While Mixily and Zkipster focus only on events, Zeffy supports your entire fundraising strategy - donations, memberships, online stores, auctions, and peer-to-peer campaigns all in one platform.
Event platforms like Mixily charge monthly fees plus 2.9% per transaction, while Zkipster costs $475/month plus overage fees. Zeffy is completely free - donors simply have the option to leave a voluntary contribution.
Event platforms offer limited support during business hours only. Zeffy provides unlimited email support plus live chat, help resources, and training - all at zero cost to your organization.
Event platforms lock you into their single-purpose tools. Zeffy grows with you, adding donations, memberships, online stores, and peer-to-peer campaigns as your fundraising needs expand.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
