Mixily and Whova help you manage events and sell tickets, but they charge fees on every transaction that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, donor management, and fundraising tools with zero fees — so every dollar from your events stays with your mission.
Mixily VS Whova
Mixily charges 1% + $0.30 per ticket and Whova takes 3% + $0.99 per ticket. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event actually raises money for your mission.
Mixily and Whova focus on event logistics but miss fundraising essentials like auctions, raffles, and donor follow-up. Zeffy gives you everything you need to turn events into lasting relationships.
Mixily offers basic help center support and Whova limits phone support to premium plans. Zeffy provides unlimited phone and email support to every organization at no extra cost.
Unlike event platforms that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy offers completely free ticketing and donation processing. You keep 100% of every dollar raised, while donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Event platforms like Mixily and Whova focus mainly on ticketing with limited fundraising features. Zeffy provides complete fundraising tools including auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor management - all at zero cost to your organization.
Yes. While event platforms only manage events, Zeffy supports your entire fundraising strategy year-round. Run events, manage memberships, process donations, and build donor relationships - all through one free platform designed specifically for nonprofits.
Event platforms charge monthly fees plus transaction costs that eat into your fundraising. Mixily takes monthly fees plus card fees per ticket, while Whova charges 3% plus $0.99 per ticket. Zeffy is completely free - you keep 100% of every dollar raised.
Event platforms focus only on ticketing and registration, leaving gaps in your fundraising strategy. Zeffy handles events plus auctions, raffles, donations, and donor management year-round. Get everything you need in one free platform built specifically for nonprofits.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
