Mixily et Swell Fundraising vous aident tous deux à gérer des événements et à vendre des billets, mais ils facturent des frais qui réduisent l'impact de votre collecte de fonds. Zeffy vous offre une gestion complète de vos événements, des formulaires de dons et une billetterie - le tout sans frais, de sorte que chaque dollar récolté lors de vos événements reste affecté à votre mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Mixily VS Swell Fundraising
💸
Zeffy charges zero fees, so your walk-a-thon or gala keeps 100% of ticket sales for your mission instead of paying platform costs.
🎟️
Zeffy combines event ticketing with auctions, raffles, and donation pages so you can run complete fundraising campaigns without juggling multiple tools.
📞
Zeffy provides unlimited phone and email support at no extra cost, while event platforms charge premium fees for priority assistance.
Zeffy is built specifically for nonprofits and charges zero platform fees. While Mixily charges monthly fees plus card fees and Swell takes 5% of every transaction, Zeffy keeps 100% of your donations. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy offers comprehensive event ticketing without the hefty fees. Unlike Mixily's 2.9% + $0.30 per ticket or Swell's 5% platform fee, Zeffy processes tickets at zero cost. You get professional event management tools while keeping every dollar raised for your mission.
Yes, Zeffy is an all-in-one fundraising platform. While Mixily and Swell focus mainly on events, Zeffy also handles online donations, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and membership management. All at zero platform fees, unlike competitors who charge for each feature.
Zeffy charges zero platform fees while Mixily charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per ticket and Swell takes 5% of every transaction. Your nonprofit keeps 100% of funds raised. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy offers event ticketing plus donations, raffles, auctions, and memberships in one platform at zero cost. Event-only platforms like Mixily and Swell charge fees for limited features. You get everything your nonprofit needs without paying multiple vendors.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice