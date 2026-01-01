Mixily et SplashThat proposent tous deux des services d'hébergement d'événements et de billetterie, mais leurs frais peuvent rapidement s'accumuler et gruger votre budget de collecte de fonds. Zeffy vous offre tout ce dont vous avez besoin pour organiser des événements réussis - billetterie, inscription, gestion des donateurs et outils de suivi - sans frais, de sorte que chaque dollar de votre événement reste affecté à votre mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Mixily VS Splash That
Mixily and SplashThat charge monthly fees plus processing costs that eat into your fundraising. Zeffy charges zero fees, so 100% of ticket sales go directly to your mission.
Mixily only handles events while SplashThat lacks donation tools. Zeffy combines ticketing, raffles, auctions, and donation pages so you can run complete campaigns without juggling multiple platforms.
Mixily limits support by plan tier and SplashThat restricts phone help to enterprise customers. Zeffy provides unlimited email support and live chat to all users at no extra cost.
Event platforms charge monthly fees plus processing costs that reduce your fundraising. Mixily costs monthly fees plus card fees, while SplashThat runs $21.5k annually plus fees. Zeffy gives you 100% of every dollar raised.
Event-only platforms leave you scrambling for separate tools as you grow. Zeffy grows with you, supporting donations, memberships, online stores, and peer-to-peer campaigns without switching platforms or paying extra fees.
Event platforms charge monthly fees plus processing costs that eat into your fundraising. Zeffy gives you 100% of every ticket sale and donation with zero platform fees, so more money goes directly to your mission.
Yes. While Mixily and SplashThat only focus on events, Zeffy supports your entire fundraising strategy including donations, memberships, online stores, auctions, and peer-to-peer campaigns all in one platform.
Event platforms track attendees, not donors. Zeffy includes built-in donor management and CRM tools to help you build lasting relationships and track giving history across all your fundraising activities.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
