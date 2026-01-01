Mixily et RSVPify proposent tous deux des outils de gestion d'événements, mais ils facturent des frais qui réduisent l'impact de votre collecte de fonds. Zeffy vous offre tout ce dont vous avez besoin pour organiser des événements réussis - billetterie, inscription, gestion des donateurs et outils de suivi - sans frais, de sorte que chaque dollar collecté reste affecté à votre mission.
Mixily VS RSVPify
🎟️
Mixily and RSVPify charge monthly fees plus $0.90-$1.30 per ticket. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event raises more for your mission.
🧰
Mixily and RSVPify only handle events. Zeffy includes ticketing, donations, raffles, auctions, and donor management so you can run all campaigns from one platform.
☎️
Mixily and RSVPify limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization at no charge.
Zeffy charges zero fees on tickets and donations, while Mixily takes 1% + $0.30 per ticket and RSVPify charges monthly fees plus $0.90 per ticket. Your nonprofit keeps 100% of what supporters give.
Yes. Unlike Mixily and RSVPify which focus only on events, Zeffy offers ticketing, donations, raffles, auctions, memberships, and online stores all in one platform with zero fees.
Zeffy includes built-in donor CRM and relationship tools, while Mixily and RSVPify only collect basic attendee data. Track giving history and build lasting relationships beyond single events.
Zeffy charges zero fees on all tickets and donations. Mixily takes 1% + $0.30 per ticket, while RSVPify charges monthly fees plus $0.90 per ticket. Your nonprofit keeps every dollar supporters give.
Zeffy grows with you beyond events. While Mixily and RSVPify only handle ticketing, Zeffy offers donations, memberships, auctions, raffles, and online stores all with zero fees and built-in donor management.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
