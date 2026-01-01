Mixily et Qtego vous aident à organiser des événements et à vendre des billets, mais ils facturent des frais qui réduisent l'impact de votre collecte de fonds. Zeffy vous propose une billetterie pour les événements, des formulaires de don et une gestion des donateurs, le tout sans frais, de sorte que chaque dollar collecté reste affecté à votre mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Mixily VS Qtego
💸
Mixily and Qtego charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so your raffle or gala actually raises money for your mission.
🧰
Mixily and Qtego focus only on events, forcing you to juggle multiple platforms. Zeffy combines ticketing, auctions, raffles, and donations in one system.
📞
Mixily and Qtego offer tiered support based on what you pay. Zeffy provides unlimited phone and email support to every organization at no cost.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not just events. You get donation processing, membership management, and peer-to-peer fundraising all in one platform with zero fees. Event platforms charge monthly fees plus transaction costs that eat into your budget.
Event platforms like Mixily charge monthly fees plus card processing fees on every ticket. Qtego requires custom quotes with additional transaction costs. Zeffy charges zero platform fees, so 100% of donations and ticket sales go directly to your cause.
Yes. While event platforms focus only on ticketing, Zeffy supports your entire fundraising strategy. Run donation campaigns, manage memberships, sell merchandise, and host events all in one place without switching between multiple tools or paying extra fees.
Event platforms focus only on ticketing and charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy handles events plus donations, memberships, and peer-to-peer campaigns with zero platform fees. You get complete fundraising tools, not just event management.
Event platforms leave you scrambling for separate tools when you need auctions, raffles, or donor management. Zeffy grows with you, offering everything from simple donations to complex campaigns in one platform without adding fees or switching systems.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice