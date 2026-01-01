Mixily et PatronManager proposent tous deux une billetterie pour les événements, mais ils facturent des frais qui réduisent l'impact de votre collecte de fonds. Zeffy vous offre la gestion d'événements, des formulaires de dons et le suivi des donateurs sans frais, de sorte que chaque vente de billets et chaque don restent dans votre mission.
Mixily VS Patron Manager
🎟️
Mixily and PatronManager take fees from every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission instead of paying platform costs.
💸
Mixily charges monthly fees plus transaction costs, while PatronManager adds $1 per ticket on top of processing fees. Zeffy gives you full event management with zero platform fees.
🧰
Mixily and PatronManager focus on basic ticketing without auction or peer-to-peer tools. Zeffy includes raffles, auctions, donations, and donor management in one platform.
Zeffy charges zero fees on donations and tickets, keeping 100% of your funds. Mixily takes 1% + $0.30 per ticket, while PatronManager charges $1 + 2% + card fees. Our platform is built specifically for nonprofits, not general events.
Zeffy offers complete fundraising tools including auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor management. Mixily and PatronManager focus mainly on ticketing with limited fundraising features, requiring you to use multiple platforms.
Zeffy combines event ticketing with comprehensive nonprofit tools like donation forms, volunteer management, and donor CRM in one platform. You won't need separate systems or pay multiple fees like with event-focused platforms.
Zeffy charges zero fees on all donations and tickets, keeping 100% of your funds. Mixily charges monthly fees plus card fees per ticket, while PatronManager takes $1 + 2% + card fees per ticket. Your nonprofit keeps more money with Zeffy.
Yes, Zeffy combines event ticketing with year-round fundraising tools like donation forms, peer-to-peer campaigns, and donor management. Event platforms like Mixily and PatronManager focus mainly on ticketing, requiring separate systems for ongoing fundraising.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
