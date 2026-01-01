Mightycause charges 2% on every donation. Pledge charges 2.9% plus $5 monthly fees. Both platforms take money from your mission — $200 vs $290 on every $10,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Mightycause VS Pledge
💸
Mightycause takes up to 1.99% + $0.30 per transaction, and Pledge charges 2.9% + $0.30 on gifts over $1,000 plus monthly disbursement fees. Zeffy charges zero fees on donations of any size, so you keep 100% of every dollar your supporters give.
🎟️
Mightycause and Pledge require third-party tools or paid upgrades to run auctions, raffles, and online stores. Zeffy includes them all in one platform at no cost, so you can launch any campaign without extra setup or fees.
🤝
Mightycause reserves priority support for paid subscribers starting at $99/month, and Pledge offers no clear response times or dedicated nonprofit team. Zeffy's support team responds in 2–6 business hours with real fundraising experts who speak your language, not corporate jargon.
Yes. Zeffy includes donations, events, memberships, raffles, auctions, and online stores in one platform. Unlike Mightycause and Pledge, which require third-party tools for auctions and raffles, you can launch any campaign without extra setup or fees.
Yes. Zeffy charges zero fees on donations of any size. A $5,000 donation stays $5,000. You don't lose hundreds to processing fees like you would with other platforms that charge 2-3% on larger gifts.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to all users. Unlike platforms that reserve priority help for paid subscribers, our nonprofit experts respond within hours at no cost.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, online stores, and memberships in one platform at zero cost. Mightycause and Pledge require third-party tools or paid upgrades for these features.
Never. Zeffy charges zero fees on all donations, while Mightycause takes up to 2% per gift and Pledge charges monthly disbursement fees plus processing costs on larger donations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice