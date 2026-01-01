MemberPlanet charges 4% plus processing fees. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Both platforms charge fees that add up fast — $4,000 vs $20,000 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
MemberPlanet VS Snap! Raise
🆓
MemberPlanet takes 4% plus monthly fees, Snap! Raise takes 20% of everything you raise. Zeffy covers all platform and processing fees so 100% of every donation goes to your mission.
🎯
MemberPlanet is built for membership organizations, Snap! Raise is built for schools. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, donor management, and email tools designed for year-round nonprofit fundraising.
🚀
MemberPlanet requires paid plans to unlock fundraising tools, Snap! Raise requires onboarding calls and campaign setup. Zeffy lets you create donation forms, send emails, and start raising money in under 30 minutes with support from nonprofit fundraising experts.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero monthly costs, and zero transaction fees on donations, events, memberships, and campaigns. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Absolutely. Unlike platforms built for specific use cases, Zeffy includes donations, peer-to-peer campaigns, events, auctions, raffles, and online stores in one place. Everything you need to engage supporters year-round.
You can launch your first campaign in minutes. No onboarding calls, no complex setup, no training required. Just sign up, customize your forms, and start fundraising with support from our nonprofit experts.
MemberPlanet charges monthly fees plus 4% platform fees, while Snap! Raise takes 20% of everything you raise. Zeffy covers all costs through voluntary donor contributions, so 100% of donations reach your mission.
Yes. Zeffy includes everything you need for year-round fundraising — donations, events, memberships, email, and donor tracking — all fee-free. No feature compromises, just more money for your cause.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
