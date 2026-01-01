MemberPlanet charges 4% plus processing fees on every donation. RallyUp's fees range from 2.9% to 6.9% depending on campaign type. Both platforms take thousands from your fundraising — $4,000 and up to $6,900 respectively on every $100,000 raised.
MemberPlanet VS RallyUp
MemberPlanet takes 4% plus card fees on every payment. RallyUp charges up to 6.9% depending on your campaign. Zeffy charges zero fees, so 100% of every donation goes to your mission.
MemberPlanet locks fundraising tools behind paid plans. RallyUp charges more for raffles and peer-to-peer. Zeffy gives you donations, events, auctions, and memberships in one place at zero cost.
MemberPlanet is built for membership organizations, not nonprofits running campaigns. RallyUp's support is slow during peak seasons. Zeffy includes peer-to-peer, raffles, and stores designed for fundraising, with help from nonprofit experts who respond in under 6 hours.
Yes. Zeffy charges zero platform fees on donations, events, memberships, raffles, auctions, and online stores. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy, but 100% of what they give to your organization goes directly to you.
Unlike platforms that charge varying fees by campaign type, Zeffy keeps it simple: zero fees on everything. You get donations, events, peer-to-peer, auctions, and raffles in one place without worrying about different fee structures.
No. Zeffy includes all fundraising tools at zero cost from day one. You get peer-to-peer campaigns, ticketing, raffles, auctions, and online stores without paying for upgrades or premium tiers.
Yes. Zeffy charges zero fees on all activities — donations, events, raffles, auctions, and memberships. Unlike platforms that charge different rates by campaign type, you always know exactly what you'll receive: 100% of every dollar raised.
Zeffy's team includes fundraising experts who respond in under 6 hours and understand nonprofit work. We offer live chat, phone, and email support — all free. No business-hours-only limitations or membership-focused training.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
