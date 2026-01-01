MemberClicks and Raklet help you manage members and collect dues, but they charge fees that reduce your membership revenue. Zeffy gives you member management, donation forms, event ticketing, and fundraising tools — all with zero fees so every dollar stays with your organization.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Member Clicks VS Raklet
💸
MemberClicks and Raklet charge $199+ monthly fees plus transaction cuts. Zeffy charges zero fees, so your membership revenue stays with your mission.
🎟️
MemberClicks and Raklet lack auction and raffle tools for fundraising events. Zeffy includes everything you need to run successful campaigns.
🤝
MemberClicks and Raklet offer limited business-hours support. Zeffy provides dedicated nonprofit expertise whenever you need help.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, while membership platforms charge monthly fees plus transaction costs. You get donations, events, raffles, and peer-to-peer campaigns without paying $199+ monthly like MemberClicks or platform cuts like Raklet.
Yes, Zeffy covers all your fundraising needs plus basic membership features at zero cost. While MemberClicks and Raklet focus mainly on member directories and renewals, Zeffy excels at donations, events, auctions, and peer-to-peer campaigns that actually grow your revenue.
Zeffy is completely free with optional donor contributions covering costs. MemberClicks charges $199+ monthly plus card fees, while Raklet takes platform cuts from every transaction. Small nonprofits save thousands yearly by choosing Zeffy over expensive membership software.
Zeffy offers complete fundraising tools at zero cost, while membership platforms charge hefty monthly fees for basic features. You get auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donation forms without the $199+ monthly costs of MemberClicks or platform cuts from Raklet.
Small nonprofits save thousands yearly with Zeffy's zero-fee model. Instead of paying $199+ monthly plus transaction fees like MemberClicks, or losing revenue to platform cuts like Raklet, you keep 100% of donations while donors can leave voluntary contributions to support the platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
