LiveImpact and Virtuous offer donor management tools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, automated thank-you emails, and donation forms — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Live Impact VS Virtuous
💳
Zeffy charges zero fees, so your donor management actually helps you raise more money instead of eating into every donation you receive.
🎟️
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores in one platform, while LiveImpact and Virtuous leave you juggling multiple tools.
🤝
Zeffy provides unlimited support and training for all users, while LiveImpact and Virtuous tier their help based on what you pay.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while LiveImpact charges $150/month plus processing fees and Virtuous adds 2.9% + $0.30 per donation. You keep 100% of every gift with Zeffy, plus get built-in fundraising tools that competitors charge extra for.
Zeffy combines donor management with payment processing at zero cost, while platforms like LiveImpact and Virtuous charge monthly fees plus transaction costs. You get donor profiles, giving history, and automated receipts without paying platform fees or needing separate payment processors.
Yes, plus more. Zeffy tracks donor data, manages recurring gifts, and sends automated thank-you emails like traditional CRMs, but also processes donations, sells tickets, and runs campaigns. All at zero platform cost with donors having the option to leave a voluntary contribution.
LiveImpact charges $150/month plus processing fees, while Virtuous adds 2.9% + $0.30 per donation on top of monthly costs. Zeffy gives you complete donor management at zero platform cost, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Zeffy combines donor tracking with built-in fundraising tools like event ticketing, online stores, and peer-to-peer campaigns. LiveImpact and Virtuous require separate tools for these features, creating extra costs and data silos you don't need.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
