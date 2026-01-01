LiveImpact and Veracross help you track donors and manage relationships, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Live Impact VS Veracross
LiveImpact charges $150/month plus 2.9% + $0.30 per transaction. Veracross adds monthly fees on top of card processing costs. Zeffy charges zero fees.
LiveImpact tracks donations but can't process them. Veracross manages donor data but needs separate payment tools. Zeffy handles both seamlessly.
LiveImpact offers limited support by plan. Veracross charges extra for premium help. Zeffy provides unlimited support to every organization.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while LiveImpact charges $150/month plus 2.9% + $0.30 per transaction. You get payment processing, donor tracking, and automated communications in one platform without monthly costs eating into your budget.
Unlike Veracross, which requires separate payment tools and charges monthly fees, Zeffy provides integrated donation processing with zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform instead of you paying mandatory costs.
Yes. Zeffy processes online donations, manages donor data, sends automated receipts, and runs fundraising campaigns without charging platform fees. Both competitors require expensive monthly subscriptions plus transaction fees that drain small nonprofit budgets.
Zeffy processes donations with zero platform fees while LiveImpact charges $150/month plus 2.9% + $0.30 per transaction. You get complete donor management, automated receipts, and payment processing without monthly costs draining your budget.
Zeffy offers integrated donation processing and donor tracking with zero fees, while Veracross requires separate payment tools and charges monthly fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform instead of mandatory costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
