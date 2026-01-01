LiveImpact and StratusLive help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Live Impact VS Stratus Live
Zeffy charges zero fees on donations, raffles, and events so you keep 100% of what supporters give to your mission.
Zeffy combines donor management with built-in fundraising tools like auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns in one platform.
Zeffy handles everything from donation pages to event ticketing to online stores without needing separate software or integrations.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on donations, while LiveImpact costs $150/month plus card fees and StratusLive costs $99/month plus processing fees. You keep 100% of every donation and get powerful CRM tools, automated receipts, and donor insights without monthly subscriptions eating into your budget.
Yes, Zeffy combines donor management with full fundraising capabilities in one platform. While LiveImpact and StratusLive focus only on donor data, Zeffy lets you manage donors, process donations, run events, sell tickets, and track everything without switching between multiple tools or paying extra fees.
Zeffy provides donor tracking, communication tools, and giving insights like traditional CRMs, but adds zero-fee donation processing and fundraising tools. Unlike LiveImpact or StratusLive that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy operates on voluntary donor contributions, keeping more money for your mission.
LiveImpact costs $150/month plus card fees, while StratusLive charges $99/month plus processing fees. Zeffy gives you complete donor management with zero fees on donations. Donors can leave voluntary contributions to support the platform, keeping 100% of your fundraising for your mission.
Yes, Zeffy combines donor tracking, donation processing, event ticketing, and online stores in one platform. While LiveImpact and StratusLive only handle donor data, Zeffy eliminates the need for multiple tools and monthly subscriptions that drain your budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
