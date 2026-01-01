LiveImpact and Salesforce both offer donor management tools, but they charge monthly fees and transaction costs that add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, automated thank-you emails, and donation forms with zero fees — so you can focus on building relationships instead of managing budgets.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Live Impact VS Salesforce
LiveImpact charges $150/month plus card fees, while Salesforce costs $60/user/month plus setup costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
LiveImpact and Salesforce require expensive third-party payment processors. Zeffy includes all payment methods with donors covering optional contributions.
LiveImpact limits support frequency and Salesforce restricts help by subscription tier. Zeffy offers unlimited support to every organization at no cost.
LiveImpact charges $150/month plus card fees, while Zeffy is completely free. You get the same donor tracking and CRM features without monthly costs eating into your mission budget.
Salesforce costs $60/user/month plus requires expensive customization for nonprofits. Zeffy gives you ready-to-use donor management tools at zero cost, so you can focus funds on your cause.
Yes. Unlike LiveImpact and Salesforce that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy processes donations and manages donor data completely free. Donors can leave voluntary contributions.
LiveImpact costs $150/month and Salesforce runs $60/user/month, both plus transaction fees. Zeffy gives you donor tracking, contact management, and giving history completely free. Your budget stays focused on your mission.
Yes. While LiveImpact and Salesforce charge monthly subscriptions plus payment processing fees, Zeffy handles all donor data, relationship tracking, and donation processing at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support the platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
