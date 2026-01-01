LiveImpact and ProDon help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Live Impact VS Pro Don
💸
Zeffy eliminates both subscription costs and payment fees, so you keep 100% of donations while accessing full donor management features
🎟️
Zeffy includes built-in raffles, auctions, and ticketing alongside donor tracking, so you manage everything in one place without extra software
📞
Zeffy provides unlimited phone and email support to all users, helping you succeed without paying for premium support tiers
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while LiveImpact charges $150/month plus card fees and ProDon stacks monthly fees on top of processing costs. You get donation tracking, donor communications, and detailed reporting without the budget drain that comes with traditional donor management software.
Unlike LiveImpact and ProDon which don't offer built-in payment processing, Zeffy handles all major payment methods including credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay with zero platform fees. Your donors can give easily while you keep 100% of donations, with only the option for voluntary contributions.
Yes. While LiveImpact and ProDon focus only on donor management and require separate tools for payments, events, and fundraising, Zeffy combines donor management, payment processing, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores in one platform. You save money and simplify operations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
