LiveImpact and Neon One help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Live Impact VS Neon One
💯
LiveImpact charges $150/month plus 2.9% per gift, while Neon One adds monthly fees on top of processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
LiveImpact lacks auction and raffle tools, while Neon One requires expensive upgrades for peer-to-peer campaigns. Zeffy includes everything at no cost.
🤝
LiveImpact and Neon One restrict support access by plan level, leaving smaller nonprofits with limited help. Zeffy provides unlimited support to every organization.
LiveImpact charges $150/month plus 2.9% + $0.30 per donation. Zeffy offers complete donor management with zero fees - track giving history, send thank-you emails, and build lasting relationships without monthly costs eating into your mission funds.
Neon One starts at $50/month plus processing fees on every gift. Zeffy gives you the same donor tracking and communication tools with zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform instead.
Yes, Zeffy combines donation processing with donor management in one platform. Track donor history, send personalized thank-you messages, and manage relationships - all without the monthly fees that other platforms charge.
Most donor management platforms charge monthly fees plus processing costs on every gift. Zeffy gives you complete donor tracking, communication tools, and relationship management with zero platform fees. Keep 100% of donations while building stronger donor connections.
Paid CRM platforms like LiveImpact and Neon One charge $50-150/month plus transaction fees. Zeffy offers the same donor tracking, thank-you automation, and giving history tools without monthly costs eating into your budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
