Little Green Light and Sumac help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Little Green Light VS Sumac
💰
Zeffy charges zero fees on donations, raffles, and events so you keep 100% of what supporters give to your mission
🧰
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores in one platform so you don't need multiple tools and subscriptions
☎️
Zeffy provides unlimited phone and email support to help your small team succeed without paying extra for premium assistance
Zeffy offers complete donor management with zero fees on donations, while Little Green Light charges $45/month plus processing fees on every gift. You get the same donor tracking and relationship tools without the monthly costs eating into your mission budget.
Unlike Little Green Light and Sumac that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy is completely free. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, so 100% of your donations reach your cause.
Yes! While Little Green Light and Sumac focus only on donor databases, Zeffy includes donation forms, event ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. You get everything in one platform without paying multiple vendors.
Zeffy gives you complete donor tracking, gift records, and relationship management without the $45+ monthly fees that Little Green Light and Sumac charge. You get the same donor database features plus donation forms, events, and campaigns all in one free platform.
Little Green Light costs $45/month plus processing fees, while Sumac charges monthly fees starting at $50 plus transaction costs. Zeffy offers the same donor management capabilities completely free, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
