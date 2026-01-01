Little Green Light and Salesforce help you track donors, but they charge monthly fees that add up fast. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Little Green Light VS Salesforce
💸
Little Green Light charges $45/month and Salesforce starts at $60/user/month. Zeffy costs $0 monthly, so you keep more funds for your mission.
🧰
Little Green Light and Salesforce track donor data but need third-party tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything in one platform.
⚡
Little Green Light and Salesforce require complex integrations and technical setup. Zeffy works immediately with no IT headaches or extra costs.
Little Green Light charges $45/month plus transaction fees, while Salesforce costs $60/user/month plus setup complexity. Zeffy provides complete donor management at zero cost. Track gifts, manage supporter relationships, and send automated receipts without monthly fees eating into your budget.
Unlike complex CRM systems that require training and technical setup, Zeffy combines simple donor tracking with payment processing in one free platform. You get supporter profiles, gift history, and automated thank-you emails without the overhead costs or learning curve.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Little Green Light charges $45/month plus transaction fees on every gift. You get donation tracking, supporter profiles, and automated receipts without paying extra for each donation your supporters make.
Unlike Salesforce's $60/user/month plus setup complexity, Zeffy provides ready-to-use fundraising tools at zero cost. You can accept donations, manage supporters, and run campaigns immediately without technical integrations or monthly user fees.
Yes, Zeffy combines payment processing with donor management in one platform at zero cost. While competitors like Little Green Light and Salesforce require separate payment processors and charge fees, Zeffy handles everything seamlessly.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
