Little Green Light and ProDon help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Little Green Light VS Pro Don
Little Green Light and ProDon charge monthly subscription fees plus card processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Little Green Light and ProDon focus only on donor tracking, forcing you to find separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to fundraise.
Little Green Light and ProDon require technical setup and steep learning curves. Zeffy works right out of the box, so you can launch campaigns in minutes, not weeks.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While Little Green Light and ProDon charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy offers complete donor tracking, automated receipts, and relationship management at no cost to your organization.
Little Green Light starts at $45/month plus card fees, while ProDon charges monthly fees plus transaction costs. Zeffy provides donor management, payment processing, and fundraising tools with zero fees. Donors can leave voluntary contributions to support the platform.
Yes. Unlike Little Green Light and ProDon which focus only on donor tracking, Zeffy combines donor management with donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores. Everything works together seamlessly without monthly fees or transaction costs.
Zeffy gives you complete donor tracking, automated receipts, and relationship management without monthly fees or transaction costs. Little Green Light charges $45/month plus card fees, while ProDon adds monthly fees on top of processing costs.
Little Green Light and ProDon charge monthly fees that eat into your budget before you even raise a dollar. Zeffy provides donor management, gift tracking, and automated thank-you emails at zero cost to your organization.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
