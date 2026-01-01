Little Green Light and Planning Center help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Little Green Light VS Planning Center
Little Green Light and Planning Center charge $45+ monthly plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every donation stays with your mission.
Little Green Light and Planning Center only track donor data. Zeffy runs auctions, raffles, events, and peer-to-peer campaigns all in one place.
Little Green Light and Planning Center limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization.
Zeffy gives you full donor tracking, gift management, and CRM features with zero platform fees. Little Green Light costs $45/month plus processing fees, while Planning Center charges monthly fees plus card fees on every donation your supporters make.
Yes, Zeffy combines donor management with complete fundraising capabilities in one platform. Unlike Little Green Light or Planning Center, you get auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores alongside your donor database - all with no platform fees.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Little Green Light charges $45/month plus processing fees on every donation. You get the same donor tracking and reporting capabilities without the monthly costs eating into your budget.
Unlike Little Green Light or Planning Center, Zeffy combines donor management with full fundraising capabilities - auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores. You get everything in one platform with no platform fees.
Yes, Zeffy tracks donor data, manages relationships, and processes payments all in one place. Unlike competitors that charge monthly fees plus processing costs, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
