Little Green Light VS Neon One

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor
Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms

Pricing
$45/month
$45/month plus card fees per gift
N/A
No pricing information available
Processing fees
2.2% + $0.30
per transaction for online donations (paid to payment processor Stripe or PayPal, no fee to LGL).
2.99% + $0.30
per transaction; ACH/E-check: 1% + $1 per transaction; American Express: additional 1% upcharge per transaction
Platform fees
$0
LGL does not charge platform fees - all features and unlimited users are included in the monthly subscription price.
$0
No per-transaction platform fees charged by Neon CRM on donations
Monthly fees
$45/month
for up to 2,500 records; $60/month for up to 5,000 records; $75/month for up to 10,000 records; $90/month for up to 20,000 records; $105/month for up to 30,000 records; $120/month for up to 40,000 records; $135/month for up to 50,000 records; Over 50,000 records: Add $15/month for each additional 10k tier (max 200,000 records). Save 10% with annual billing. Prepay discounts: 3 months = 2.5% off, 6 months = 5% off, 12 months = 10% off.
$99/month
Starting price for Essentials plan; Impact: $209/month; Empower: $409/month. Prices increase based on nonprofit revenue bands.
Value for money
4.9
4.3

Features
4.9/5
Intuitive donor management with strong tracking. Setup is straightforward; no training needed to get started.
4.3/5
Powerful but complex. Requires technical setup and training to unlock full membership and donor features.
Donations
Little Green Light tracks donations and donor data but charges processing fees on every gift your supporters make
Neon One processes donations with transaction fees ranging from 2.9% + $0.30 per transaction, plus monthly software fees starting at $50/month.
Ticketing
Little Green Light doesn't offer event ticketing - you'll need a separate platform to sell tickets for your fundraising events
Neon One includes event ticketing with registration management and check-in tools, but charges processing fees on ticket sales plus monthly software costs.
Peer-to-Peer Fundraising
Little Green Light doesn't offer peer-to-peer fundraising tools - supporters can't create their own fundraising pages
Neon One offers peer-to-peer fundraising tools with customizable campaign pages, but charges transaction fees on all donations plus monthly platform fees.
Auctions
Little Green Light doesn't include auction features - you'll need a different platform to run silent or live auctions
Neon One doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual data entry to track bidders in your donor database.
Raffles
Little Green Light doesn't include raffle functionality - you'll need to find another tool to run your fundraising raffles
Neon One doesn't provide raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to track participants in your donor system.
Online store
Little Green Light doesn't provide online store capabilities - no way to sell merchandise or products through their platform
Neon One doesn't include e-commerce functionality. You'd need to integrate third-party store solutions and manually sync sales data with donor records.
Memberships
Little Green Light offers basic membership tracking with custom fields and renewal reminders, but lacks automated membership workflows and tiered pricing structures that growing nonprofits need.
Neon One offers membership management with automated renewals, member portals, and tiered membership levels. However, setup requires technical knowledge and additional fees apply for advanced features.
Donor Management/CRM
Little Green Light excels at donor relationship management with detailed contact records, gift tracking, and reporting. Strong database capabilities but interface feels outdated and can be slow to navigate.
Comprehensive donor database with gift tracking, pledge management, and reporting. Interface can be overwhelming for smaller nonprofits and requires training to use effectively.
Emails & Newsletter
Little Green Light provides email marketing tools with templates and segmentation, but email deliverability can be inconsistent and advanced automation features are limited compared to specialized platforms.
Built-in email marketing tools with templates and segmentation. Limited customization options and additional costs for higher email volumes beyond basic plan limits.
Payment Processing
Little Green Light integrates with payment processors but charges additional transaction fees on top of processor fees. Setup can be complex and doesn't include built-in payment forms or recurring donation management.
Little Green Light integrates with payment processors but charges additional transaction fees on top of processor fees. Setup can be complex and doesn't include built-in payment forms or recurring donation management.

Payment methods
Donor tracking only — no payment processing
Credit cards and digital wallets, no tap-to-pay
Credit Card Payments
Not supported - Little Green Light is a donor management system that tracks relationships and donations, but doesn't process payments directly
Yes - Neon One accepts all major credit cards through their integrated payment system
Apple Pay & Google Pay
Not supported - Little Green Light specializes in donor database management rather than payment collection
Yes - Neon One supports digital wallet payments including Apple Pay and Google Pay
ACH / Bank Transfers
Not supported - Little Green Light focuses on donor management and relationship tracking, not payment processing
Yes - Neon One processes ACH/bank transfers through integrated payment processing
Tap to Pay App
Not supported - Little Green Light is designed for managing donor relationships and data, not for accepting payments
No - Neon One does not offer a dedicated tap-to-pay mobile app for in-person transactions

Customer Support
4.9/5
4.3/5 Unlimited Support
Little Green Light offers limited support based on plan tier
Neon One offers tiered support based on plan level, with premium support for higher tiers
Phone Support / Office Hours Little Green Light provides phone support during standard business hours
Neon One provides phone support during standard business hours for subscribers
Webinars Little Green Light offers regular training webinars and educational sessions
Neon One offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center
Little Green Light has a comprehensive help center with articles and guides
Neon One maintains a comprehensive help center with articles, guides, and FAQs
Email
Little Green Light provides live chat support during business hours
Neon One provides live chat support during business hours for immediate assistance
Nonprofit-Focused Support Team
Nonprofit-focused support with live chat and phone help, but access varies by plan tier Neon One provides live chat support during business hours for immediate assistance
Nonprofit-Focused Support Team
Nonprofit-focused support with live chat and phone help, but access varies by plan tier Tiered support system where premium help depends on your subscription level